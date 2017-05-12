Акции АФК "Система" на Мосбирже подешевели до минимума с 2015 г.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 7,1% до 12,78 руб. за одну бумагу, свидетельствуют данные торгов. Такими дешевыми бумаги компании не были с января 2015 г.

Цена акций АФК "Система" на Мосбирже снижается уже третий день подряд. После майских праздников торги на Московской бирже начались 10 мая, и с тех пор акции АФК "Система" подешевели уже на 11,8%.

Ускоренное снижение стоимости акций компании началось 3 мая, когда за один торговый день акции АФК "Система" подешевели на 36,9%. Снижение акций происходило вслед за сообщениями 2 мая о том, что Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" и Башнефти" на 106,6 млрд руб. Ответчики по иску - АО "Система-инвест" и АФК "Система".

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 гг. более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест".

Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице.

"Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий "Башнефти".

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости АНК "Башнефть".