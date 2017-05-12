СМИ: встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и РФ пройдет 15 мая в Москве

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Рабочая встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Москве. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

"Пока никакой информации по итогам инспекции нет, но в понедельник я поеду в Москву. В Министерстве сельского хозяйства России состоится рабочая встреча с заместителем министра Евгением Непоклоновым", - сказал замминистра, слова которого приводит агентство Белта.

По словам Субботина, во время встречи будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора, которая сегодня завершает работу в республике. Он также сообщил, что за время работы в Белоруссии (со 2 мая по 12 мая - прим. ТАСС) представители российского ведомства посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы.

Специалисты Россельхознадзора в количестве двух групп в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали первые пять групп инспекторов ведомства. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.