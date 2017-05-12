Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и РФ пройдет 15 мая в Москве

Экономика и бизнес
12 мая, 12:50 дата обновления: 12 мая, 12:57 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, мая. /ТАСС

Во время встречи будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Рабочая встреча представителей аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Москве. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Читайте также новости по теме:
Россия - Белоруссия
© Артем Коротаев/ТАСС

Белоруссия находит развязки проблем с Россией и рассчитывает на полноценные отношения с ЕС

Лукашенко: договоренности с РФ по газу - компромисс, а "не игра в одни ворота"

Выручка "Газпрома" в рублях от поставок в Белоруссию не снизится по сравнению с планом

"Пока никакой информации по итогам инспекции нет, но в понедельник я поеду в Москву. В Министерстве сельского хозяйства России состоится рабочая встреча с заместителем министра Евгением Непоклоновым", - сказал замминистра, слова которого приводит агентство Белта.

По словам Субботина, во время встречи будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора, которая сегодня завершает работу в республике. Он также сообщил, что за время работы в Белоруссии (со 2 мая по 12 мая - прим. ТАСС) представители российского ведомства посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы.

Специалисты Россельхознадзора в количестве двух групп в мае инспектировали перерабатывающие предприятия по всем областям республики. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали первые пять групп инспекторов ведомства. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама