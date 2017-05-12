Сбербанк выпустил 2,5 млн платежных карт "Мир"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Количество выпущенных карт национальной платежной системы "Мир" со стороны Сбербанка достигло 2,5 млн штук. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя правления банка Александр Торбахов.
"Мы уже выпустили 2,5 млн карт "Мир", понятно, что эмиссия карт "Мир" будет планомерно расти", - сказал Торбахов.
В конце апреля, согласно данным НСПК (оператора платежной системы - прим. ТАСС), общее количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы "Мир" превысило 5 млн штук.
Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.
В июле 2014 года была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 года НСПК начала работать в РФ.