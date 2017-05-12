Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк решил проблему получения клиентами платежных карт без привязки к отделению. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления банка Александр Торбахов.

"У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение", - сказал Торбахов.

Он уточнил, что теперь перевыпустить платежную карту можно будет в любом отделении Сбербанка.

Как пояснили ТАСС в колл-центре кредитной организации, для того, чтобы перевыпустить карту в другом отделении, нужно не позднее чем за 3-5 дней до окончания срока ее действия обратиться в удобное отделение с заявлением о досрочном перевыпуске. Для карт Maestro "социальная" такая операция будет бесплатной, для именных карт Visa elecrton стоимость перевыпуска составит 60 рублей.