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Посол КНР в РФ: проект Экономического пояса Шелкового пути приносит первые плоды

Экономика и бизнес
12 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По словам Ли Хуэя, инвестиции китайских предприятий в страны, расположенные по линии "Одного пояса и одного пути", превысили $49,3 млрд

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Проект Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) динамично развивается, сторонам уже удалось достичь значительных успехов в реализации этой инициативы. Об этом заявил посол КНР в РФ Ли Хуэй.

"Успехи реализации инициативы "Одного пояса и одного пути" превзошли все ожидания, продемонстрировав высокую динамику и прекрасные перспективы, - сказал он. - За три с лишним года сотрудничество в строительстве "Одного пояса и одного пути" стабильно развивалось, к инициативе присоединились свыше 100 стран и международных организаций, причем более 40 государств и международных организаций подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве".

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По словам посла, инвестиции китайских предприятий в страны, расположенные по линии "Одного пояса и одного пути", превысили $49,3 млрд. "В 20 странах были созданы 56 зон зарубежного торгово-экономического сотрудничества с накопленными инвестициями в размере $17,9 млрд, что создало для стран-хозяев $960 млн налоговых поступлений и 163 тыс. рабочих мест", - заметил Ли Хуэй.

Посол отметил, что сторонам уже удалось достичь значительных успехов в сопряжении строительства "Одного пояса и одного пути" и Евразийского экономического союза. "В течение двух лет Китай находится в тесном взаимодействии с Евразийской экономической комиссией, уже проведена обширная предварительная работа. Недавно Высший Евразийский экономический совет утвердил официальный запуск переговоров с Китаем, а также программу дальнейшего укрепления сотрудничества по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" с ЕврАзЭС", - напомнил Ли Хуэй.

"Китай надеется на конструктивное сотрудничество с ЕврАзЭС, упорядочение торговли и инвестиционного сотрудничества", - заявил он, отметив, что России принадлежит роль важного связующего звена в состыковке "Одного пояса и одного пути" с ЕврАзЭС.

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