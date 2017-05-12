Фрадков: причин для конфликтов в Арктике нет, регион не должен стать предметом споров

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Перспективное использование Арктики не должно стать предметом споров между арктическими государствами, причин для конфликтов в этом регионе нет, считает директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.

"Министерское заседание АС (Арктического совета - прим. ТАСС) в Фэрбанксе укрепило фундамент мирного сотрудничества в Арктике. Этот регион имеет гигантский экономический потенциал. Его перспективное использование не должно стать предметом споров и тем более конфликтов между арктическими государствами", - заявил он ТАСС, комментируя прошедшее заседание Арктического совета на уровне министров иностранных дел.

"Россия исходит из того, что причин для конфликтов здесь нет. Кроме того, для мирной работы в Арктике заложена прочная международная правовая основа", - добавил Фрадков.

По его словам, Россия открыта для международного сотрудничества во всех областях, и Арктика - не исключение. "Важнейшими вопросами в деле освоения Арктики должно по-прежнему оставаться обеспечение мира и устойчивого развития арктических областей, а также масштабные природоохранные мероприятия в контексте хозяйственной деятельности человека в этом крайне уязвимом с экологической точки зрения районе планеты", - заключил директор РИСИ.

В итоговом документе форума "Декларации Фэрбанкса" подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", а также содействовать экономическому развитию коренных народов Севера и предпринимать меры по защиты окружающей среды.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.