Фрадков: причин для конфликтов в Арктике нет, регион не должен стать предметом споров

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Перспективное использование Арктики не должно стать предметом споров между арктическими государствами, причин для конфликтов в этом регионе нет, считает директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.
"Министерское заседание АС (Арктического совета - прим. ТАСС) в Фэрбанксе укрепило фундамент мирного сотрудничества в Арктике. Этот регион имеет гигантский экономический потенциал. Его перспективное использование не должно стать предметом споров и тем более конфликтов между арктическими государствами", - заявил он ТАСС, комментируя прошедшее заседание Арктического совета на уровне министров иностранных дел.
"Россия исходит из того, что причин для конфликтов здесь нет. Кроме того, для мирной работы в Арктике заложена прочная международная правовая основа", - добавил Фрадков.
По его словам, Россия открыта для международного сотрудничества во всех областях, и Арктика - не исключение. "Важнейшими вопросами в деле освоения Арктики должно по-прежнему оставаться обеспечение мира и устойчивого развития арктических областей, а также масштабные природоохранные мероприятия в контексте хозяйственной деятельности человека в этом крайне уязвимом с экологической точки зрения районе планеты", - заключил директор РИСИ.
В итоговом документе форума "Декларации Фэрбанкса" подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", а также содействовать экономическому развитию коренных народов Севера и предпринимать меры по защиты окружающей среды.
Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.