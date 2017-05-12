Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фрадков: причин для конфликтов в Арктике нет, регион не должен стать предметом споров

Экономика и бизнес
12 мая, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По мнению главы РИСИ, в настоящее время заложена "прочная международная правовая основа" для сотрудничества в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Перспективное использование Арктики не должно стать предметом споров между арктическими государствами, причин для конфликтов в этом регионе нет, считает директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.

"Министерское заседание АС (Арктического совета - прим. ТАСС) в Фэрбанксе укрепило фундамент мирного сотрудничества в Арктике. Этот регион имеет гигантский экономический потенциал. Его перспективное использование не должно стать предметом споров и тем более конфликтов между арктическими государствами", - заявил он ТАСС, комментируя прошедшее заседание Арктического совета на уровне министров иностранных дел.

"Россия исходит из того, что причин для конфликтов здесь нет. Кроме того, для мирной работы в Арктике заложена прочная международная правовая основа", - добавил Фрадков.

По его словам, Россия открыта для международного сотрудничества во всех областях, и Арктика - не исключение. "Важнейшими вопросами в деле освоения Арктики должно по-прежнему оставаться обеспечение мира и устойчивого развития арктических областей, а также масштабные природоохранные мероприятия в контексте хозяйственной деятельности человека в этом крайне уязвимом с экологической точки зрения районе планеты", - заключил директор РИСИ.

В итоговом документе форума "Декларации Фэрбанкса" подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", а также содействовать экономическому развитию коренных народов Севера и предпринимать меры по защиты окружающей среды.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Министерская сессия Арктического совета на Аляске
Персоны
Фрадков, Михаил Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама