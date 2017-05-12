Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Палестина обсуждает с Россией возможность поставок нефти

Экономика и бизнес
12 мая, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики заявил, что на переговорах Махмуда Аббаса и Владимира Путина также обсуждался вопрос о создании совместного палестино-евразийского рынка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Палестина обсуждает с Россией возможность импорта российской нефти. Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, комментируя итоги переговоров президента Палестины Махмуда Аббаса с президентом РФ Владимиром Путиным, а также состоявшееся заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Обсуждались также вопросы импорта нефти из России в Палестину в свете потребности в этом, которая имеется в Палестине", - сказал он.

"Разбирались те препятствия, которые мешают развития экономических отношений, - добавил аль-Малики. - Обсуждался вопрос об облегчении поступления палестинских товаров на российские рынки и о создании совместного палестино-евразийского рынка".

Переговоров лидеров Палестины и РФ Махмуда Аббаса и Владимира Путина прошли в Сочи 11 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Палестина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама