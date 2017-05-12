Палестина обсуждает с Россией возможность поставок нефти

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Палестина обсуждает с Россией возможность импорта российской нефти. Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, комментируя итоги переговоров президента Палестины Махмуда Аббаса с президентом РФ Владимиром Путиным, а также состоявшееся заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Обсуждались также вопросы импорта нефти из России в Палестину в свете потребности в этом, которая имеется в Палестине", - сказал он.

"Разбирались те препятствия, которые мешают развития экономических отношений, - добавил аль-Малики. - Обсуждался вопрос об облегчении поступления палестинских товаров на российские рынки и о создании совместного палестино-евразийского рынка".

Переговоров лидеров Палестины и РФ Махмуда Аббаса и Владимира Путина прошли в Сочи 11 мая.