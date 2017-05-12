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Путин поручил внести ясность в порядок расчета северных надбавок в структуре зарплат

Экономика и бизнес
12 мая, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Президент РФ подчеркнул, что данный вопрос должен быть четко и ясно прописан в законе, и что не должно быть разной трактовки различными судами одной и той же ситуации

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести ясность в порядок расчета северных и других надбавок в структуре заработной платы в России. Соответствующий вопрос на встрече с главой государства поднял председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Глава ФНПР посетовал на позицию Верховного суда РФ, согласно которой надбавки включаются "внутрь" заработной платы, а не начисляются сверх нее. По его словам, это вызывает возмущение, особенно бюджетников, которые, соглашаясь на работу, например, на Крайнем Севере, рассчитывают, что компенсирующие северные выплаты будут начисляться на обозначенную им зарплату, а не включаться в нее. Шмаков предложил, чтобы правительство выступило с инициативой более точно прописать данный вопрос в Трудовом кодексе.

Путин в связи с этим заметил, что "нужно проработать (данную тему) и с Верховным судом, и с Конституционным судом посоветоваться", а также напомнил, что профильная комиссия существует в Госдуме. "Вот вместе с ними и нужно поработать. Давайте я такой импульс пошлю правительству", - сказал глава государства.

Он напомнил, что, согласно позиции кабмина, надбавки и льготы не должны включаться в заработную плату. "По факту, если предприятие нанимает работника, назначает ему заработную плату - такую, чтобы подогнать потом по льготам до соответствующего уровня. Оно само эту зарплату назначает, а потом считает уже чисто технически эти надбавки", - сказал Путин. По словам президента, эта тема касается материального благополучия граждан, "поэтому, конечно, к этому нужно относиться очень бережно, очень осторожно; проработаем это".

Путин согласился, что данный вопрос должен быть четко и ясно прописан в законе, и что не должно быть разной трактовки различными судами одной и той же ситуации. "Позиция правительства, собственно, и моя заключается в том, что погружать в заработную плату эти надбавки нет никаких оснований. Давайте поговорим со всеми участниками этого процесса и наведем порядок в нормативном регулировании, - заключил глава государства. - Такой импульс точно мы с Вами дадим и попросим коллег активнее заняться этим вопросом, тем более что людей это беспокоит".

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Шмаков, Михаил Викторович Путин, Владимир Владимирович
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