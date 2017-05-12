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S7 Airlines открыла первое международное направление из аэропорта Пулково

Экономика и бизнес
12 мая, 14:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, мая. /ТАСС

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319 трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines открыла регулярные перелеты в Берлин из Пулково, что стало первым международным направлением перевозчика из петербургского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Авиакомпания S7 Airlines приступила к выполнению регулярных перелетов из аэропорта Пулково в Берлин (аэропорт Тегель). Столица Германии стала первым зарубежным направлением, по которому авиаперевозчик будет осуществлять прямые рейсы из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319 трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. С учетом стыковочных рейсов в аэропорту Тегель пассажиры S7 Airlines смогут воспользоваться предложениями партнера по авиационному альянсу Oneworld - авиакомпании Airberlin - и проложить дальнейшие маршруты следования.

S7 Airlines входит в пятерку крупнейших перевозчиков Пулково по объему пассажиропотока. В 2016 году авиакомпания обслужила в аэропорту 1,1 млн человек, на 49% больше результатов предыдущего года. Маршрутная сеть авиаперевозчика из Санкт-Петербурга в текущем летнем сезоне включает семь направлений полетов: Берлин, Брянск, Калининград, Калугу, Москву, Новосибирск и Ярославль.

Регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Берлин (аэропорт Шенефельд) также выполняет авиакомпания "Россия".

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% ниже итогов 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров. В I квартале 2017 года пассажиропоток аэропорта составил 2,9 млн человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года.

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