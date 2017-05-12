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Объем программы продпомощи малоимущим может составить 200-300 млрд руб. в год

Экономика и бизнес
12 мая, 14:53 UTC+3 область/ 12, мая. /ТАСС

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сейчас Минфин находится в поиске источников финансирования программы

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ХИМКИ, /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Финансирование программы продовольственной помощи малоимущим из бюджета РФ может составить 200-300 млрд руб. ежегодно. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас Минфин находится в поиске источников... Параметры (программы - прим. ред.) колеблются от 200 до 300 млрд руб. по году", - сказал он.

Программа будет запущена во второй половине 2018 г. и начнет работать в полную силу в 2019 г., отмечал ранее глава Минпромторга.

Кроме того, Мантуров сообщал, что Министерство финансов РФ дало принципиальное согласие на реализацию программы продпомощи.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Как поясняли ТАСС в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать. С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование - они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.

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Мантуров, Денис Валентинович
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