На выездной сессии ПМЭФ в Новгороде обсудят привлечение инвестиций в экономику

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Меры господдержки для стимулирования создания новых предприятий и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики станут темой обсуждения для бизнеса на выездной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2107) в Великом Новгороде 17 мая. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

"Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. В рамках сессии опытом и информацией с предпринимателями поделятся руководители российских институтов развития", - сказала представитель ведомства, отметив, что модератором выступит глава Новгородской области Андрей Никитин.

Мастер-классы для успешных бизнесменов и начинающих предпринимателей дадут гендиректор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман, который расскажет о механизмах поддержки бизнеса. Вице-президент фонда "Сколково" Кирилл Каем поделится информацией об инструментах развития инновационного предпринимательства.

Среди спикеров выездной сессии также гендиректор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов и другие.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.