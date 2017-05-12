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Комитет СФ: никаких запретов в отношении самозанятых в России не предусматривается

Экономика и бизнес
12 мая, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Сенаторы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которым для этой категории граждан предусматривается возможность налогообложения в виде приобретения патента

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Новый законопроект в отношении самозанятых граждан не предусматривает введение каких-либо ограничений и запретов, подчеркнули участники совещания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, прошедшего в пятницу. Как сообщили в пресс-службе верхней палаты, сенаторы обсудили законодательную инициативу о внесении изменений в Налоговый кодекс, которыми для этих граждан предусматривается возможность налогообложения в виде приобретения патента. При этом участники заседания подчеркнули, что законопроект не предлагает каких-либо запретительных мер в отношении самозанятых.

"В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и так далее", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас по разным оценкам в России к категории самозанятых относится от 15 млн до 22 млн человек. Речь идет, в частности, о репетиторах, нянях, сиделках, тех, кто оказывает услуги по уборке и ведению домашнего хозяйства. Действующий закон освобождает их от налога на доходы и страховых взносов на два года. При этом регионы могут сами устанавливать иные виды услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогов, вместе с тем сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения после истечения срока освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

Что предлагают сенаторы

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Законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и предусмотреть для этих физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, возможность налогообложения с полученного ими от такой деятельности дохода в виде приобретения патента.

При этом субъекты РФ будут вправе устанавливать размер фиксированного авансового платежа с учетом особенностей своего региона. Страховые взносы для данной категории налогоплательщиков предлагается установить в пониженном размере - 5% от минимального размера оплаты труда в месяц единым платежом (3% на обязательное пенсионное страхование и 2% на обязательное медицинское страхование).

Как считают сенаторы, это позволит самозанятым выйти из тени и платить налоги. Как отмечалось на совещании, необходимо определить в законодательстве само понятие "самозанятые", так как есть несколько категорий таких граждан, в том числе те, кто имеет постоянную работу и подрабатывает, те, кто официально не оформлен по каким-то другим причинам, а также те, кто не работает и не получает никакого дохода, но хотят считаться самозанятыми.

Кроме того, отмечалось, что самозанятые, получающие от этой деятельности доход ниже прожиточного минимума, не должны покупать патент. А регистрацию самозанятых следует осуществлять в заявительном, а не разрешительном порядке.

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