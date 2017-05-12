Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС в Петербурге не возбудила дело по иску "Студии Арт. Лебедева" к фирме его однофамильца

Экономика и бизнес
12 мая, 15:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, мая. /ТАСС

В антимонопольном ведомстве указали, что использование фамилии в наименовании организации не может быть признано актом недобросовестной конкуренции

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отказало в возбуждении дела по заявлению дизайнерской ООО "Студия Арт. Лебедева" о защите конкуренции против компании со схожим названием - "Студия Лебедева". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.

"Санкт-Петербургское УФАС России отказало в возбуждении дела по заявлению ООО "Студия Арт. Лебедева". Заявление от организации поступило в феврале 2017 г. Заявитель предполагал, что петербургское ООО "Студия Лебедева" нарушило Закон о защите конкуренции при приобретении и использовании указанного наименования", - сказано в сообщении.

Как выяснили в УФАС, петербургская "Студия Лебедева", больше связанная с фото, чем с дизайн-индустрией, использует свой фирменный стиль, отличный от стиля московской "Студии Арт. Лебедева". Петербургская фирма на сайте размещает информацию лишь о тех услугах, которые организация оказала своим заказчикам.

Кроме того, гендиректор и учредитель петербургской фирмы Александр Лебедев использует в наименовании организации свою фамилию, что само по себе не может быть признано актом недобросовестной конкуренции, отметили в антимонопольном ведомстве.

"В то же время "Студия Арт. Лебедева": не представила доказательств того, что при приобретении исключительного права на свое фирменное наименование "Студия Лебедева" имела намерение воспользоваться репутацией заявителя; не были предоставлены факты, свидетельствующие о невозможности потребителями отличить конкурентов и услуги, которые они оказывают", - отметили в управлении.

Две студии

Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году и входит в большую единицу дизайн-студий России. Компания занимается промышленным, графическим, городским дизайном, созданием сайтов, проектированием интерфейсов и другим видами дизайнерской деятельности. Имеет офисы в Москве, Киеве и Нью-Йорке.

Студия Александра Лебедева начала свое развитие с издания журнала в 2005 году, затем студия стала рекламным агентством, фотостудией и стала заниматься веб-разработкой. Как отмечается на официальном сайте компании, студия не боялась сравнений с Артемием Лебедевым, так как "он не занимался всерьез фотографией и не имел имени в этой сфере", кроме того, отмечается, что в компании не думали, что придет время, когда люди всерьез начнут путать студии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
3
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
6
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
7
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама