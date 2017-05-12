ФАС в Петербурге не возбудила дело по иску "Студии Арт. Лебедева" к фирме его однофамильца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отказало в возбуждении дела по заявлению дизайнерской ООО "Студия Арт. Лебедева" о защите конкуренции против компании со схожим названием - "Студия Лебедева". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.

"Санкт-Петербургское УФАС России отказало в возбуждении дела по заявлению ООО "Студия Арт. Лебедева". Заявление от организации поступило в феврале 2017 г. Заявитель предполагал, что петербургское ООО "Студия Лебедева" нарушило Закон о защите конкуренции при приобретении и использовании указанного наименования", - сказано в сообщении.

Как выяснили в УФАС, петербургская "Студия Лебедева", больше связанная с фото, чем с дизайн-индустрией, использует свой фирменный стиль, отличный от стиля московской "Студии Арт. Лебедева". Петербургская фирма на сайте размещает информацию лишь о тех услугах, которые организация оказала своим заказчикам.

Кроме того, гендиректор и учредитель петербургской фирмы Александр Лебедев использует в наименовании организации свою фамилию, что само по себе не может быть признано актом недобросовестной конкуренции, отметили в антимонопольном ведомстве.

"В то же время "Студия Арт. Лебедева": не представила доказательств того, что при приобретении исключительного права на свое фирменное наименование "Студия Лебедева" имела намерение воспользоваться репутацией заявителя; не были предоставлены факты, свидетельствующие о невозможности потребителями отличить конкурентов и услуги, которые они оказывают", - отметили в управлении.

Две студии

Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году и входит в большую единицу дизайн-студий России. Компания занимается промышленным, графическим, городским дизайном, созданием сайтов, проектированием интерфейсов и другим видами дизайнерской деятельности. Имеет офисы в Москве, Киеве и Нью-Йорке.

Студия Александра Лебедева начала свое развитие с издания журнала в 2005 году, затем студия стала рекламным агентством, фотостудией и стала заниматься веб-разработкой. Как отмечается на официальном сайте компании, студия не боялась сравнений с Артемием Лебедевым, так как "он не занимался всерьез фотографией и не имел имени в этой сфере", кроме того, отмечается, что в компании не думали, что придет время, когда люди всерьез начнут путать студии.