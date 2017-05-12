Медведчук: украинский бизнес оказался заложником торговых квот с ЕС

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Украинские товаропроизводители оказались заложниками Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предусматривает квотный принцип торговли. Такое мнение высказал в пятницу лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Украинские товаропроизводители оказались заложниками подписанного еврореформаторами в 2014 году заведомо невыгодного, откровенно кабального Соглашения об ассоциации с ЕС. Результат не заставил себя ждать: широко распиаренная зона свободной торговли с ЕС, вступившая в силу с 1 января 2016 года, оказалась для Украины зоной обмана и дискриминации", - заявил политик.

Медведчук напомнил, что ранее комитет Европарламента по международной торговле проголосовал против увеличения квот для Украины на беспошлинный импорт пшеницы, томатов и мочевины. Ранее против увеличения квот на украинские зерновые и переработанные томаты высказался комитет Европарламента по аграрным вопросам, однако окончательное решение ожидается через несколько недель. По мнению главы "Украинского выбора", уже сейчас является очевидным, что "обещанная евроинтеграторами экспансия на рынок ЕС провалена окончательно и бесповоротно".

В то же время заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева заявила ранее, что квоты на экспорт украинской продукции в ЕС небольшие и по некоторым позициям быстро исчерпываются, однако, по ее убеждению, они якобы "не являются решающими для украинских экспортеров".

"Несмотря на то, что квоты небольшие, например, 5 тысяч тонн на мед, то все равно экспортируем больше меда. Это свидетельствует о том, что мы остаемся конкурентоспособными, иначе мы бы его не везли вне квоты. Просто увеличивается ставка импортной пошлины, платят экспортеры", - пояснила она.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, по итогам первого квартала 2017 года страна исчерпала годовые квоты на беспошлинный ввоз в Евросоюз по шести категориям товаров из 36. Квоты были полностью выбраны на мед, сахар, крупы и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, а также кукурузу. По состоянию на начало апреля также полностью использована полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы. Кроме того, на 86% использована квота по экспорту пшеницы и на 74% на солод и пшеничную клейковину.