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Трамп назвал "настоящей новостью" договоренность США и Китая о поставках говядины

Экономика и бизнес
12 мая, 16:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

После завершения переговоров власти США намерены подготовить соответствующее решение о допуске в страну этой продукции

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп назвал настоящей новостью то, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Китай согласился разрешить США экспортировать на свою территорию говядину и другие важные продукты. Вот в чем настоящая новость!" - написал глава государства, выделив слово "настоящая".


Об означенной договоренности журналистам в четверг сообщил министр торговли США Уилбур Росс. Он также сказал, что страны намерены "как можно скорее" разрешить противоречия касательно поставок в Соединенные Штаты китайской приготовленной птицы. После завершения переговоров власти США намерены также до 16 июля подготовить соответствующее решение и допустить в страну данную продукцию.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе консультаций, проведенных Россом, министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Они состоялись после прошедшей в начале апреля встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во Флориде.

Как ранее сообщал ТАСС, импорт мяса в Китай по итогам января - марта 2017 года увеличился на 16,1%, до 1,03 млн тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 14,2%, до $2,36 млрд.

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