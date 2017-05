Трамп назвал "настоящей новостью" договоренность США и Китая о поставках говядины

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп назвал настоящей новостью то, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Китай согласился разрешить США экспортировать на свою территорию говядину и другие важные продукты. Вот в чем настоящая новость!" - написал глава государства, выделив слово "настоящая".

China just agreed that the U.S. will be allowed to sell beef, and other major products, into China once again. This is REAL news!

12 мая 2017 г.