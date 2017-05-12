Трамп назвал "настоящей новостью" договоренность США и Китая о поставках говядины

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп назвал настоящей новостью то, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
"Китай согласился разрешить США экспортировать на свою территорию говядину и другие важные продукты. Вот в чем настоящая новость!" - написал глава государства, выделив слово "настоящая".
China just agreed that the U.S. will be allowed to sell beef, and other major products, into China once again. This is REAL news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.
Об означенной договоренности журналистам в четверг сообщил министр торговли США Уилбур Росс. Он также сказал, что страны намерены "как можно скорее" разрешить противоречия касательно поставок в Соединенные Штаты китайской приготовленной птицы. После завершения переговоров власти США намерены также до 16 июля подготовить соответствующее решение и допустить в страну данную продукцию.
Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе консультаций, проведенных Россом, министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Они состоялись после прошедшей в начале апреля встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во Флориде.
Как ранее сообщал ТАСС, импорт мяса в Китай по итогам января - марта 2017 года увеличился на 16,1%, до 1,03 млн тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 14,2%, до $2,36 млрд.