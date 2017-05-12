Трамп назвал "настоящей новостью" договоренность США и Китая о поставках говядины

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп назвал настоящей новостью то, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Китай согласился разрешить США экспортировать на свою территорию говядину и другие важные продукты. Вот в чем настоящая новость!" - написал глава государства, выделив слово "настоящая".

China just agreed that the U.S. will be allowed to sell beef, and other major products, into China once again. This is REAL news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.

Об означенной договоренности журналистам в четверг сообщил министр торговли США Уилбур Росс. Он также сказал, что страны намерены "как можно скорее" разрешить противоречия касательно поставок в Соединенные Штаты китайской приготовленной птицы. После завершения переговоров власти США намерены также до 16 июля подготовить соответствующее решение и допустить в страну данную продукцию.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе консультаций, проведенных Россом, министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Они состоялись после прошедшей в начале апреля встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во Флориде.

Как ранее сообщал ТАСС, импорт мяса в Китай по итогам января - марта 2017 года увеличился на 16,1%, до 1,03 млн тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 14,2%, до $2,36 млрд.