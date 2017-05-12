АСВ обнаружило в Вологдабанке недостачу имущества почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 917,9 млн рублей в Вологдабанке, у которого в конце 2016 года была отозвана лицензия. Об этом говорится в материалах АСВ.

В частности, наибольшая сумма недостачи - около 889,4 млн рублей - приходится на ценные бумаги (государственные облигации внешнего облигационного займа РФ в долларах с погашением в 2043 году), нахождение которых на счетах депо не было подтверждено документально.

Инвентаризация имущества Вологдабанка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (7 февраля 2017 года), была полностью завершена 5 мая.

Банк России отозвал лицензию у Вологдабанка 19 декабря 2016 года. По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, банк отражал в учете фактически отсутствующие активы и представлял регулятору отчетность, скрывающую реальное финансовое положение. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, Вологдабанк полностью утратил собственные средства (капитал).

Согласно данным отчетности, на 1 декабря 2016 года банка занимал 429-е место по величине активов в банковской системе РФ.