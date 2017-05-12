Fiat Chrysler отзовет более миллиона пикапов из-за проблем с ПО

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Американо-итальянский автогигант Fiat Chrysler отзовет 1,25 млн пикапов по всему миру из-за неполадок в системе программного обеспечения (ПО), которые, предположительно, привели к жертвам и травмам во время аварий. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его информации, обнаруженные системные ошибки могут стать причиной временного отключения боковых подушек безопасности и проблем с натяжителем ремня безопасности, к примеру, во время езды по бездорожью. Компания планирует перепрограммировать компьютеры транспортных средств с данным нарушением для устранения неполадки.
Отзыв касается пикапов моделей RAM 1500 и RAM 2500 2013-2016 годов и модели RAM 3500 2014-2016 годов выпуска и будет произведен на территории США, а также в Канаде, Мексике и за пределами Соединенных Штатов.
По информации компании, был зафиксирован по крайней мере один аварийный случай со смертельным исходом, а также два инцидента с получением травм, которые были, предположительно, вызваны обнаруженными нарушениями в ПО автомобиля. Отзыв предполагается начать в конце июня текущего года.