Власти Италии оштрафовали WhatsApp на €3 млн

Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Антимонопольное ведомство Италии наложило на компанию - владельца популярного мессенджера WhatsApp штраф в размере трех миллионов евро. Об этом сообщило агентство ANSA, приводя заключение организации по завершении двух инспекторских проверок.
Как указывается, причиной для штрафных санкций послужило то, что WhatsApp навязывал условия подключения и пользования системой бесплатных сообщений и обмена аудио- и видеоконтентом при разрешении передачи данных, в частности компанией Facebook.
Компания WhatsApp, создавшая мессенджер, основана в 2009 году. В 2014 году ее приобрела Facebook за примерно $19,3 млрд.