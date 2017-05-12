Власти Италии оштрафовали WhatsApp на €3 млн

РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Антимонопольное ведомство Италии наложило на компанию - владельца популярного мессенджера WhatsApp штраф в размере трех миллионов евро. Об этом сообщило агентство ANSA, приводя заключение организации по завершении двух инспекторских проверок.

Как указывается, причиной для штрафных санкций послужило то, что WhatsApp навязывал условия подключения и пользования системой бесплатных сообщений и обмена аудио- и видеоконтентом при разрешении передачи данных, в частности компанией Facebook.

Компания WhatsApp, создавшая мессенджер, основана в 2009 году. В 2014 году ее приобрела Facebook за примерно $19,3 млрд.