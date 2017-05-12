Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему миру

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика WannaCry, с помощью которого хакеры атаковали компьютеры по всему миру. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.
"Сегодня наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы известной как Ransom:Win32.WannaCrypt", - сказала она. Таким образом, пользователи бесплатного антивируса от Microsoft и обновленной версии Windows защищены, отметила Давыдова. "Мы работаем с пользователями, чтобы предоставить дополнительную помощь", - добавила она.
Представитель Microsoft пояснила, что подобные вирусы встречались и раньше. "В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети", - отметила она.
По данным "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.