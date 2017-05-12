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Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему миру

Экономика и бизнес
12 мая, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По данным "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика WannaCry

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Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла

Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла

© AP Photo/Richard Drew

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика WannaCry, с помощью которого хакеры  атаковали компьютеры по всему миру. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.

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"Сегодня наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы известной как Ransom:Win32.WannaCrypt", - сказала она. Таким образом, пользователи бесплатного антивируса от Microsoft и обновленной версии Windows защищены, отметила Давыдова. "Мы работаем с пользователями, чтобы предоставить дополнительную помощь", - добавила она.

Представитель Microsoft пояснила, что подобные  вирусы встречались и раньше. "В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети", - отметила она.

По данным "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

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