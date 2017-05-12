WSJ: Венесуэла предложила увеличить сокращение добычи нефти с 1,2 до 5 млн бар. в сутки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Венесуэла предложила другим странам - членам ОПЕК сократить добычу нефти в четыре раза, до 5 млн баррелей в сутки против нынешних 1,2 млн баррелей в день. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в организации.

Квота самой Венесуэлы в общем плане сокращения составляет в действующем соглашении 95 тыс. баррелей в сутки. При этом в апреле добыча нефти в стране сократилась на 116 тыс. баррелей, до 1,956 млн баррелей в сутки.

В пресс-службе венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA не стали комментировать изданию данное предложение. "Предложение Венесуэлы пока не получило поддержки со стороны членов ОПЕК", - отметили WSJ источники в ОПЕК.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное понижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран производителей, не входящих в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении данного соглашения.