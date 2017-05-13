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Министры финансов Японии и США подтвердили сотрудничество в вопросе санкций против КНДР

Экономика и бизнес
13 мая, 2:57 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Министры также обсудили реализацию налоговой реформы в США

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ТОКИО, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр финансов Японии Таро Асо и его американский коллега Стивен Мнучин провели двустороннюю встречу в итальянском городе Бари, где проходит заседание глав финансовых ведомств и центробанков стран G7. Как сообщило агентство Kyodo, стороны договорились поддерживать взаимодействие в вопросе применения экономических санкций в отношении КНДР из-за ее ядерной и ракетной программ.

"Ситуация в Северной Корее продолжает оставаться крайне напряженной. Это очень серьезная проблема, поскольку в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств в Японию могут хлынуть северокорейские беженцы в большом количестве", - сказал Асо в ходе переговоров.

Министры также обсудили реализацию налоговой реформы в США, однако тема колебаний валютных курсов в мире, часто поднимаемая во время встреч глав финансовых ведомств двух стран, на этот раз не была затронута.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, а последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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