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Кабмин одобрил проект таможенного соглашения по борьбе с сомнительными финоперациями

Экономика и бизнес
13 мая, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен типовой проект соглашения между Федеральной таможенной службы (ФТС) России и таможенной службой иностранного государства, по борьбе с сомнительными финансовыми операциями. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением одобрен типовой проект соглашения между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций", - говорится в справке к документу.

Под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей.

"В рамках пресечения сомнительных финансовых операций ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства будут обмениваться информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению таких операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж, а также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам", - отметили в правительстве.

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