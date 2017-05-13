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Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л

Экономика и бизнес
13 мая, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

До этого минимальная розничная цена составляла 190 рублей

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 л вступил в силу 13 мая, спустя 10 дней после его опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.

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Предыдущая минимальная розничная цена составляла 190 рублей.

Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта.

Как заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, министерство согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку, который будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.

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В правительстве согласовали подход к расчету цены на водку

Правительство пересмотрит минимальную цену на водку в следующий раз к 2018 г.

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