Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 л вступил в силу 13 мая, спустя 10 дней после его опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.
Предыдущая минимальная розничная цена составляла 190 рублей.
Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта.
Как заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, министерство согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку, который будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.