Вирус атаковал IT-систему РЖД

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вирусная атака была проведена на IT-систему ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сейчас вирус уже локализован, идут работы по его уничтожению. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты", - сказали в компании.

В РЖД подчеркнули, что благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме.

Накануне стало известно о кибератаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.