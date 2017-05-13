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Вирус атаковал IT-систему РЖД

Экономика и бизнес
13 мая, 11:29 UTC+3

В компании подчеркнули, что он локализован и уничтожается, сбоев в технологическом процессе не было, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме

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Здание ОАО "РЖД"

Здание ОАО "РЖД"

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вирусная атака была проведена на IT-систему ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сейчас вирус уже локализован, идут работы по его уничтожению. Об этом ТАСС сообщили в компании.

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"На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты", - сказали в компании.

В РЖД подчеркнули, что благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме.

Накануне стало известно о кибератаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.

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