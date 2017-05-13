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КНР и страны Европы претендуют на разработку месторождения цинка ГК "Метрополь" в Бурятии

Экономика и бизнес
13 мая, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

По словам врио главы Бурятии, перспективы есть и по освоению месторождения бериллия, лицензиатом которого также является ГК "Метрополь"

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Инвесторы из Китая и стран Европы претендуют на разработку цинкового месторождения "Озерный" в Бурятии, лицензия на которое принадлежит группе компаний (ГК) "Метрополь". Как рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов, интерес к цинку резко увеличился на фоне роста цен на этот металл на мировом рынке.

"Сейчас совсем другие перспективы. В прошлом году в Австралии закрылось два цинковых рудника из-за истощения, то есть навсегда. И цена на цинк пошла вверх: год назад было $1,5 тыс. за тонну, сейчас - $2,5 тыс. В настоящее время "Метрополь" отрабатывает варианты сотрудничества с компанией из КНР и некоторыми европейскими инвесторами", - рассказал Цыденов.

По его словам, предложение по Озерному месторождению цинка будет озвучено в Пекине, на Саммите Шелкового пути (14-15 мая - прим. ТАСС). "Предложения есть, они разные. Инвесторы выстроились в очередь, и идет борьба, кто первый зайдет на разработку", - отметил врио главы республики, уточнив, что общая стоимость проекта - около $1,5 млрд. Цыденов также добавил, что перспективы есть и по освоению месторождения бериллия, лицензиатом которого также является ГК "Метрополь".

Старт проекту Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) в Еравнинском районе Бурятии был дан в 2010 году, однако он не получал активного развития, в том числе по причине падения мировых цен на сырьевой ресурс. Мощность ГОКа - 1 млн тонн руды, рудные запасы Озерного месторождения полиметаллов оценены в 157 млн тонн. Показатель содержания цинка - порядка 6%.

По данным экспертов, цены на цинк растут на протяжении нескольких месяцев из-за повышенного спроса на металл со стороны производителей автомобилей в Китае и Индии.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

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