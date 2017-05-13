Microsoft обновила Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса WannaCry

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Корпорация Microsoft выпустила обновления для операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003, поддержка которых уже прекращена, для обеспечения защиты от вируса-вымогателя WannaCry, второй день атакующего компьютеры по всему миру. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.
В пятницу, 12 мая, Microsoft для защиты от вируса обновила версии Windows, поддержка которых в настоящее время осуществляется, а также бесплатную антивирусную систему компании.
"Пользователи нашего бесплатного антивируса и обновленной версии Windows защищены. Учитывая возможное влияние на пользователей и их бизнес, мы также выпустили обновления для Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003", - рассказала Давыдова. Она уточнила, что пользователи могут получить дополнительную информацию в блоге Microsoft Security Response Center.
Согласно информации в блоге компании, компьютеры на Windows 10 атакам с помощью этого вируса не подвергались.
По данным "Лаборатории Касперского" на вечер 12 мая было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.