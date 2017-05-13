AFP: несколько заводов Renault во Франции остановлены из-за массированной кибератаки

ПАРИЖ, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Несколько заводов Renault во Франции приостановили сегодня свою работу после того, как компьютерные системы автопроизводителя подверглись массированной кибератаке. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на источник в компании.

"Это часть мер по защите, которые были приняты для того, чтобы избежать распространения вируса", - проинформировали в Renault.

Какие именно промышленные объекты автогиганта затронула данная мера, в компании не уточняют. По сведениям источников в профсоюзах, производство остановлено на заводе в городе Сандувиль в Нормандии.

Ранее источники в руководстве Renault подтвердили, что корпоративные компьютерные системы подвергались хакерским атакам еще с вечера пятницы. Автогигант стал первой из крупных французских компаний, пострадавших от глобальной волны электронных взломов. "Мы были затронуты. Со вчерашнего вечера предпринимаются действия, мы делаем все необходимое, чтобы противостоять этой атаке", - сообщили в Renault.

В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.