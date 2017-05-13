Атака хакеров на "Мегафон" не привела к критичным потерям

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хакерская атака на российского оператора связи "Мегафон" не привела к критичным потерям данных, компания работает над окончательным устранением последствий инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе "Мегафона".

В компании подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а сама атака с использованием вируса-вымогателя WannaCry не повлияла на бизнес и сети связи.

Технологический сегмент сети успешно отразил атаку, заверили в пресс-службе. Что касается внутрикорпоративной компьютерной сети, то благодаря усилиям технической команды удалось избежать ее отключения. "Мы реализовали технологические меры, ограничивающие распространение вируса (закрыли уязвимость операционной системы Microsoft - прим. ТАСС)", - пояснили в "Мегафоне".

Также благодаря использованию технологий виртуализации (когда файловые ресурсы пользователей размещаются в защищенном "облаке") "Мегафону" удалось избежать потерь данных на компьютерах, зараженных вирусом, рассказали в пресс-службе оператора.

Больше всего от атаки пострадали точки продаж "Мегафона". "Наши точки продаж пострадали больше всего, так как в рознице обширнее всего используется Windows, уязвимости которой были использованы", - объяснили в компании.

13 мая к 13:00 продажи были полностью восстановлены в трех филиалах, в остальных пяти их планируют восстановить в течение следующего часа.

Как сообщал ТАСС ранее, "Мегафон" восстановил обслуживание абонентов в колл-центрах в течение нескольких часов с момента атаки (в пятницу в 21:30). "При этом обслуживание абонентов в режиме консультаций не прекращалось ни на минуту. Работал и личный кабинет", - напомнили в компании.

Другие операторы

Представитель МТС рассказал ТАСС, что атаки на компьютеры сотрудников оператора были зафиксированы ночью. "Мы их отразили", - добавил он.

"Вымпелком" также заявил о том, что успешно отразил атаку.

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили ТАСС, что в компании фиксировали факт атаки. "Мы провели профилактические работы", - уточнил представитель компании.

Компьютеры сотрудников Tele2 атаке не подвергались, заявили в компании.