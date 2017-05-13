Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Атака хакеров на "Мегафон" не привела к критичным потерям

Экономика и бизнес
13 мая, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

В пресс-службе компании подчеркнули, что кибератака с использованием вируса WannaCry не повлияла на бизнес и сети связи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хакерская атака на российского оператора связи "Мегафон" не привела к критичным потерям данных, компания работает над окончательным устранением последствий инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе "Мегафона".

В компании подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а сама атака с использованием вируса-вымогателя WannaCry не повлияла на бизнес и сети связи.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

Технологический сегмент сети успешно отразил атаку, заверили в пресс-службе. Что касается внутрикорпоративной компьютерной сети, то благодаря усилиям технической команды удалось избежать ее отключения. "Мы реализовали технологические меры, ограничивающие распространение вируса (закрыли уязвимость операционной системы Microsoft - прим. ТАСС)", - пояснили в "Мегафоне".

Также благодаря использованию технологий виртуализации (когда файловые ресурсы пользователей размещаются в защищенном "облаке") "Мегафону" удалось избежать потерь данных на компьютерах, зараженных вирусом, рассказали в пресс-службе оператора.

Больше всего от атаки пострадали точки продаж "Мегафона". "Наши точки продаж пострадали больше всего, так как в рознице обширнее всего используется Windows, уязвимости которой были использованы", - объяснили в компании.

13 мая к 13:00 продажи были полностью восстановлены в трех филиалах, в остальных пяти их планируют восстановить в течение следующего часа.

Как сообщал ТАСС ранее, "Мегафон" восстановил обслуживание абонентов в колл-центрах в течение нескольких часов с момента атаки (в пятницу в 21:30). "При этом обслуживание абонентов в режиме консультаций не прекращалось ни на минуту. Работал и личный кабинет", - напомнили в компании.

Другие операторы

Представитель МТС рассказал ТАСС, что атаки на компьютеры сотрудников оператора были зафиксированы ночью. "Мы их отразили", - добавил он.

"Вымпелком" также заявил о том, что успешно отразил атаку.

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили ТАСС, что в компании фиксировали факт атаки. "Мы провели профилактические работы", - уточнил представитель компании.

Компьютеры сотрудников Tele2 атаке не подвергались, заявили в компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
5
Вирус атаковал IT-систему РЖД
6
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама