Украина получила €10 млн от ЕС на поддержку реформы госуправления

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Европейский Союз выделил Киеву первый фиксированный транш бюджетной поддержки в размере €10 млн по программе "Поддержка комплексной реформы государственного управления на Украине". Об этом сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам. Будем работать над совершенствованием структур, создавая новые мощные подразделения по стратегическому планированию и анализу политик. Министерства должны быть современными и эффективными ", - сообщил министр кабинета министров Александр Саенко.

По данным пресс-службы, европейские партнеры Украины "отметили, что высоко ценят усилия правительства по реформированию государственного управления и отмечают наличие политической воли к внедрению этих изменений".

В прошлом году посол ЕС на Украине Хюг Мингарелли во время презентации обновленной структуры поддержки реформ на Украине сообщил, что Европейский Союз готовит масштабную программу помощи стране, стоимость которой более чем €100 млн . ЕС, по словам посла, будет поддерживать офис реформ на Украине, предоставит экспертов для команд поддержки реформ, а также будет продолжать поддерживать группу стратегических советников, возглавляемую Лешеком Бальцеровичем и Иваном Миклошем.