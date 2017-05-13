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Еще семь стран присоединятся к АБИИ

Экономика и бизнес
13 мая, 13:53 UTC+3 ПЕКИН Алексей Селищев, Николай Селищев

К Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций официально присоединятся Бахрейн, Боливия, Греция, Кипр, Румыния, Самоа и Чили

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ПЕКИН, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Николай Селищев/. Список стран - участниц Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) увеличится на семь членов. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Как следует из документа, в ближайшее время к банку официально присоединятся Бахрейн, Боливия, Греция, Кипр, Румыния, Самоа и Чили.

"Интернационализм способен оказывать стимулирующее воздействие на развитие Азии, в долгосрочной перспективе принося выгоду глобальной экономике. По этой причине все больше стран становятся членами АБИИ", - заявил президент банка Цзинь Лицюнь.

По его словам, финансовая организация и в дальнейшем будет приветствовать новых участников, испытывающих необходимость в инфраструктурном развитии.

Семь новых членов станут полноправными участниками банка после того, как завершат все необходимые процедуры и сделают первый взнос.

АБИИ был учрежден в декабре 2015 г. по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую, телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Его уставный капитал составляет $100 млрд, крупнейшие акционеры - Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6%). В настоящий момент организация насчитывает 57 стран-участниц. Еще 20 государств, включая перечисленные выше, находятся на конечной стадии оформления формальностей по вступлению и фактически являются членами АБИИ.

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