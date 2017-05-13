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Московская биржа проверит свои системы безопасности на случай кибератак

Экономика и бизнес
13 мая, 14:07 UTC+3 Москва Москва 13, мая. /ТАСС

Представитель торговой площадки отметил, что пока никаких попыток хакерских атак на биржу предпринято не было

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Москва, 13 мая. /ТАСС/. Московская биржа не зафиксировала попыток хакерских атак на свои системы безопасности, сообщил ТАСС представитель торговой площадки.

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"Никаких попыток хакерских атак на Московскую биржу предпринято не было", - заявил он. "Нами приняты необходимые меры безопасности, а также в течение выходных дней будет проведена дополнительная проверка систем безопасности", - добавил представитель биржи.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в пятницу вечером. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, мобильных операторов "Мегафона", "Вымпелкома", РЖД, Сбербанка. Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на банки, но заверил, что они были безрезультатны.

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