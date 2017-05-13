Кибератака привела к частичной остановке завода "дочки" Renault в Румынии

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БУХАРЕСТ, 13 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Автозавод Dacia в румынском городе Миовень (уезд Арджеш) прервал сегодня работу в результате хакерской атаки, которая привела к сбою ряда информационных систем на предприятии. Об этом сообщила дирекция по связям с общественностью группы Renault в Румынии.
"Часть производственной деятельности завода Dacia в городе Миовень пострадала от перебоев в работе информационных систем, и многие сотрудники в субботу, 13 мая, утром были отправлены домой, - указывается в заявлении. - Эта мера была принята, чтобы предотвратить распространение неполадок, которые, на первый взгляд, являются следствием кибератаки на глобальном уровне".
На предприятии создан кризисный штаб, который отслеживает развитие ситуации.
Dacia является "дочкой" французского автогиганта Renault. Это крупнейшая по обороту частная компания в Румынии, обеспечивающая около 3% ВВП страны.