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Источник: Москва и Каир пока не договорились о присутствии экспертов РФ в аэропортах

Экономика и бизнес
13 мая, 14:53 UTC+3 КАИР Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов

Переговоры о возобновлении авиасообщения активно велись до начала текущего года, однако в феврале процесс затормозился

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© Chris McGrath/Getty Images

КАИР, 13 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Между Москвой и Каиром возникли определенные разногласия по поводу присутствия российских специалистов в египетских аэропортах, куда будут прибывать рейсы из РФ после возобновления авиасообщения. Об этом  ТАСС сообщил  египетский источник.

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"Переговоры о возобновлении полетов не прекращались, они продолжаются, - пояснил он. - Однако существуют некоторые разногласия в том, что касается постоянного присутствия российских экспертов в воздушных гаванях страны, которые будут обслуживать прибывающие из России самолеты".

Вопрос о возможном размещении специалистов в аэропортах Египта обсуждался давно, и на первоначальном этапе, как сообщалось, египетская сторона не возражала против этого. Однако позднее Каир выступил против, и прозвучавшее в ходе консультаций между двумя государствами предложение внести данное положение в проект соглашения о безопасности авиасообщения между РФ и Египтом не нашло поддержки у египтян, так как, по имеющейся информации, в Каире это рассматривают как нарушение национального суверенитета.

Переговоры о возобновлении авиасообщения активно велись до начала текущего года, однако в феврале по завершении визита очередной группы инспекторов в Каир, когда в обеих странах ожидали, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении полетов, процесс затормозился. Сейчас, как отмечают в египетской столице, даже возможные сроки восстановления рейсов не известны.

Москва объявила о временной приостановке авиасообщения с Египтом после катастрофы российского лайнера А321 на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. По данным ФСБ, в самолете компании "Когалымавиа", осуществлявшем рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство. Погибли 224 человека.

После этого российская сторона поставила главным условием открытия сообщения существенную модернизацию всех систем безопасности в египетских воздушных гаванях.

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