Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страны G7 подписали манифест об экономическом развитии

Экономика и бизнес
13 мая, 15:43 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Министр экономики и финансов Италии сообщил, что "семерка" уделила особое внимание проблеме киберпреступности в финансовой сфере

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 13 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министры экономики и финансов, а также главы центробанков стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подписали манифест о всеобъемлющем экономическом развитии. Об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан по итогам встречи на высшем уровне в Бари.

"Этот документ стал результатом работы, проделанной в последние месяцы, он закладывает основы системы единой политики по достижению равномерного экономического роста", - указал министр. Он назвал прошедшую встречу успешной, поскольку "удалось согласовать и подписать финальный документ, чего не происходило на протяжении нескольких лет". Падоан рассказал, что в итоговом коммюнике "зафиксированы конкретные действия по ряду тем". "На этой встрече мы говорили не только на глобальные темы, но и обсуждали конкретные ответы на конкретные задачи", - отметил министр.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

Особое внимание, в частности, "семерка" уделила проблеме киберпреступности в финансовой сфере. "Семерка" признает, что кибератаки представляют угрозу экономикам наших стран, для их предотвращения необходимы меры на политическом уровне. Обращаемся к правительствам, международным организациям и частному сектору с призывом выработать политику по обеспечению кибербезопасности", - говорится в коммюнике, в котором проставлены также сроки для выработки соответствующих мер - до октября 2017 года.

Кроме того, "экономическая семерка" подтвердила мандат ОБСЕ по оценке условий и разработке предложений по введению налогообложения для крупнейших интернет-компаний (так называемый web tax). "Все участники встречи сошлись во мнении, что общее решение более эффективно, чем национальные планы, которые могут быть противоречивыми и нести негативные последствия", - указал Падоан. По его словам, ОБСЕ уже в ближайшие месяцы представит свои наработки по управлению цифровой экономикой.

В Бари, где были приняты беспрецедентные меры безопасности, прошла манифестация протеста против политики индустриально развитых стран и международной банковской системы. В шествии приняли участие несколько сот активистов, сообщает агентство ANSA.

Смотрите также

Премьер Италии видит задачу своей страны в сближении Европы с Россией

Страны G7 хотят получить доступ к зашифрованной переписке в интернете

Главы МИД "семерки" определили главные темы саммита G7 с оглядкой на РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
5
Вирус атаковал IT-систему РЖД
6
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама