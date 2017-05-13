Страны G7 подписали манифест об экономическом развитии

РИМ, 13 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министры экономики и финансов, а также главы центробанков стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подписали манифест о всеобъемлющем экономическом развитии. Об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан по итогам встречи на высшем уровне в Бари.

"Этот документ стал результатом работы, проделанной в последние месяцы, он закладывает основы системы единой политики по достижению равномерного экономического роста", - указал министр. Он назвал прошедшую встречу успешной, поскольку "удалось согласовать и подписать финальный документ, чего не происходило на протяжении нескольких лет". Падоан рассказал, что в итоговом коммюнике "зафиксированы конкретные действия по ряду тем". "На этой встрече мы говорили не только на глобальные темы, но и обсуждали конкретные ответы на конкретные задачи", - отметил министр.

Особое внимание, в частности, "семерка" уделила проблеме киберпреступности в финансовой сфере. "Семерка" признает, что кибератаки представляют угрозу экономикам наших стран, для их предотвращения необходимы меры на политическом уровне. Обращаемся к правительствам, международным организациям и частному сектору с призывом выработать политику по обеспечению кибербезопасности", - говорится в коммюнике, в котором проставлены также сроки для выработки соответствующих мер - до октября 2017 года.

Кроме того, "экономическая семерка" подтвердила мандат ОБСЕ по оценке условий и разработке предложений по введению налогообложения для крупнейших интернет-компаний (так называемый web tax). "Все участники встречи сошлись во мнении, что общее решение более эффективно, чем национальные планы, которые могут быть противоречивыми и нести негативные последствия", - указал Падоан. По его словам, ОБСЕ уже в ближайшие месяцы представит свои наработки по управлению цифровой экономикой.

В Бари, где были приняты беспрецедентные меры безопасности, прошла манифестация протеста против политики индустриально развитых стран и международной банковской системы. В шествии приняли участие несколько сот активистов, сообщает агентство ANSA.