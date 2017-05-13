Пользователи Android в РФ начали получать уведомление о доступности Android Pay

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские пользователи смартфонов с операционной системой Android, которой владеет американская корпорация Google, начали получать уведомления о доступности для установки приложения бесконтактного платежного сервиса Android Pay.

Так, например, уведомление о возможности установки приложения из магазина приложений Play Market получил корреспондент ТАСС, использующий смартфон с версией Android 7.1.2. Пользователи смартфонов на Android с более ранними версиями операционной системы подобные уведомления пока не получали.

При первом запуске приложения Android Pay система предлагает добавить банковскую карту, но сделать это не удается. В частности, корреспонденту ТАСС не удалось добавить карты Сбербанка и Альфа-банка - приложение сообщило, что эти карты не подходят. "Ваш банк пока не разрешил добавлять карты этого типа в Android Pay", - говорится в сообщении. При этом с карты сначала происходит списание 30 рублей, которое обозначено как "покупка", а в качестве продавца указан Google Services, затем происходит отмена этой транзакции.

Система также предлагает обратиться к сотрудникам банка за дополнительной информацией. В списке банков-участников системы и карт с поддержкой Android Pay банки сгруппированы по странам, однако России там нет. Перечень содержит банки таких стран, как США и Великобритания, Япония, Австралия, Бельгия, Гонконг и Сингапур, Ирландия, Новая Зеландия и Польша.

О том, что Android Pay заработает в России весной 2017 года, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники в банковских кругах. По данным источников РБК, среди банков, которые уже в феврале работали над внедрением системы, - Сбербанк и Альфа-банк. В Google не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Android Pay представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году. Ранее в России заработали сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay. Они были запущены 4 октября и 29 сентября 2016 года соответственно.