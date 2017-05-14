Международный экономический форум "Один пояс - один путь" открывается в Пекине

ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Международный экономический форум "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС) открывается 14 мая в китайской столице. О начале этого масштабного мероприятия, которое будет проходить в Национальном конгресс-центре, объявит председатель КНР Си Цзиньпин.

Утром по общекитайскому времени в Пекин прибывает президент РФ Владимир Путин, который примет участие в церемонии открытия форума. Вскоре после этого состоится беседа президента России и председателя КНР.

Российское участие в мероприятии

Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, "на полях" форума Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Президент России также присоединится к деятельности двух круглых столов, рабочему завтраку глав делегаций.

Из России в Китай прилетают вице-премьер Игорь Шувалов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. В Пекине будут также представители российского бизнеса - глава РЖД Олег Белозеров, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, председатель наблюдательного совета "Базового элемента" Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, владелец Volga grоup Геннадий Тимченко, председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон и другие.

Ожидается, что в контексте продвижения российской инициативы по усилению интеграции стран Азиатско- Тихоокеанского региона (АТР) в области энергетики, выдвинутой в 2016 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, партнерам будет предложено реализовать уникальный совместный проект - создать Азиатское энергетическое кольцо, которое соединит энергосистемы России, Китая, Республики Корея, Японии, а в перспективе и других стран.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров лидеров РФ и КНР не будут подписаны какие-либо крупные соглашения - их планируется заключить позднее, в ходе визита в Россию Си Цзиньпина. Однако, как отметил посол РФ в Пекине Андрей Денисов, некоторые китайско-российские документы в период форума все же будут обсуждаться.

"Мы подали заявку на участие во всех мероприятиях форума с участием глав государств и правительств. На каждой панельной дискуссии мы хотели бы выступить на министерском уровне с развернутыми соображениями о перспективах интеграционного сотрудничества", - сказал дипломат.

Широкое представительство

В работе двухдневного форума "Один пояс - один путь" примут участие главы государств и правительств трех десятков стран, руководители ряда международных организаций, в том числе ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

О своем намерении участвовать в работе конференции также заявила КНДР, от которой должна быть официальная делегация во главе с министром внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ. Вашингтон выразил по этому поводу недовольство, направив в МИД КНР ноту. В ней говорится, что участие в форуме Пхеньяна "посылает неверный сигнал в момент, когда мир пытается оказать давление на КНДР" с целью приостановки северокорейской ракетно-ядерной программы.

В то же время США все же направили в Пекин своих представителей, что, по словам заместителя министра финансов Китая Чжу Гуанъяо, "свидетельствует о важности предложенной КНР инициативы, охватывающей весь мир". Соединенные Штаты будет представлять сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме Мэттью Поттингер, ответственный за азиатское направление.

К форуму приурочил свой официальный визит в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко, который пробудет в КНР с 13 по 16 мая. Ожидается, что в ходе данной поездки будут изложены предложения белорусской стороны по активизации и расширению масштабов сотрудничества на евразийском континенте "с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии". На встрече с Си Цзиньпином планируется обсудить "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений", "перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов".

В ходе масштабного мероприятия в китайской столице состоится целый ряд двусторонних встреч на высшем уровне.

Значимость мероприятия и мнения экспертов

Как отмечают специалисты, предстоящий саммит - событие незаурядное, имеющее различные перспективы. В инициативу "Один пояс - один путь", предложенную Си Цзиньпином в 2013 году, к настоящему моменту уже вложено порядка 50 млрд долларов. Объявленная цель данного замысла - создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы для реализации инвестиционных проектов, интенсификации научно- технического, инфраструктурного, гуманитарного и прочих направлений сотрудничества, укрепления экономических связей между государствами и регионами.

По словам директора Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Сергея Лузянина, помимо экономической основы за реализацией данной программы просматривается новая задача. "Речь идет о том, что поднимающийся Китай, превращающийся в сверхдержаву, предлагает через призму этой инициативы новую евразийскую и морскую геополитику, более активную, основанную на экономических новациях и обмене", - подчеркнул ученый.

Лузянин добавил, что мероприятие в Пекине носит неформальный характер и "по содержательной части напоминает некую параллельную структуру, похожую на G20 ("Большую двадцатку")". Директор ИДВ также отметил, что "Один пояс - один путь" вбирает в себя большую часть экономических резолюций десятка других международных проектов, не отменяя их, но давая возможности и перспективы для переформатирования и расширения.

В свою очередь другой российский эксперт Андрей Островский полагает, что главный вопрос, актуальный для всех участников форума, - проблема совмещения евразийской интеграции и китайской инициативы. "Возникает вопрос сопряжения проектов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Экономического пояса Шелкового пути, - считает он. - Один из главных вопросов этой конференции - то, как обе стороны будут стыковать эти проекты". Он отметил, что на форуме также будут обсуждаться "перспективы использования всеми странами-участницами поступательного роста, прежде всего китайской экономики".

Эксперты полагают, что России предстоит четко обозначить, какую выгоду она получит от Экономического пояса Шелкового пути. "Выгоды принципиальные - с помощью Китая развивать инфраструктуру российского Дальнего Востока. Кроме того, это также означает развитие европейской транзитной зоны", - убежден Островский.

Все готово к форуму

В преддверии важного мероприятия улицы Пекина приведены в праздничный вид: основные магистрали, площади и проспекты украшены вазами с цветами, транспарантами. При этом учтены требования к поддержанию общественной безопасности - в районе гостиниц, куда прибывают многочисленные участники форума, размещены усиленные патрули полиции, сотрудники спецслужб в штатском. То тут, то там можно увидеть бронированные автомобили спецназа.

Более 2,5 тыс. студентов-волонтеров выразили желание оказать помощь участникам крупного международного мероприятия. Все они прошли специальный инструктаж, способны изъясняться на иностранных языках и будут содействовать тому, чтобы от пребывания в КНР у гостей форума остались только положительные впечатления. Ведь важная установка форума - показать не только деловой, но и красивый Китай, напомнить о роли Поднебесной как одного из мировых торгово-экономических и культурных центров на протяжении столетий.