Путин выступит в Пекине на форуме "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибудет в Пекин 14 мая. За два дня работы в китайской столице глава российского государства примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь" и проведет серию переговоров с зарубежными коллегами.

Инициативы Путина

Как сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, 14 мая российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем выступит на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь", на который съедутся главы государств и правительств 29 стран.

"Имеется в виду, что Путин представит российское видение перспектив развития экономического развития на евразийском континенте. Он предложит ряд конкретных инициатив по выстраиванию кратчайших рентабельных и эффективных транспортных маршрутов через территорию России и Евразийского экономического союза по доставке грузов на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин также предложит инициативы по сопряжению разнообразных интеграционных процессов, идущих в Европе и Азии, на основе универсальных принципов и норм ВТО. Кроме того, будет отмечена необходимость обеспечения безопасности и стабильности как важного условия для расширения торгово-экономического взаимодействия при развитии интеграционных процессов. Россия также уделяет большое внимание расширению сотрудничества в гуманитарной сфере, заверил Ушаков.

Во второй день форума намечено проведение с участием глав государств круглых столов, во время которых будет обсуждаться углубление интеграционных связей на всем пространстве Азиатско-Тихоокеанского и других регионах мира. Ушаков отметил, что Путин "расскажет о становлении и развитии Евразийского экономического союза, в рамках которого полным ходом идет процесс формирования общего рынка с едиными и понятными правилами для всех".

Также на заседании круглого стола российский лидер, по данным его помощника, предложит участникам форума войти в проект Азиатского энергетического кольца.

Тесное взаимодействие Москвы и Пекина

Приглашение президенту Путину выступить на открытии форума "Один пояс - один путь" подчеркивает тесный уровень взаимодействия между Россией и Китаем, считает Ушаков.

"Тот факт, что наш президент был приглашен в качестве выступающего на церемонии открытия, подчеркивает тесный уровень взаимодействия России и Китая в контексте реализации инициативы "Один пояс - один путь". Китай рассматривает Россию в качестве ключевого партнера. А Россия заинтересована использовать предоставляемые китайской инициативой возможности для осуществления крупных совместных проектов, в том числе и в интересах развития российских регионов Сибири и Дальнего Востока", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее была достигнута договоренность о сопряжении экономического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом и было принято распоряжение Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров с КНР по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

"К настоящему времени проведено три раунда переговоров по подготовке такого соглашения. По линии Евразийской экономической комиссии формируется перечень предложений членов Евразийского союза к Китаю для совместной реализации. Уже, в принципе, согласованы с китайской стороной приоритетные для России проекты по строительству автотранспортного маршрута "Европа - западный Китай", евразийской высокоскоростной магистрали "Москва - Пекин" и газотранспортной системы "Сила Сибири", - перечислил Ушаков.

Он отметил, что Россия и Китай формируют стратегический альянс в энергетике. Объемы экспорта в Китай российской нефти увеличиваются, достигнув в 2016 году 52,5 млн тонн. По объему поставок Россия вышла на первое место, опередив Саудовскую Аравию. Ушаков напомнил, что в настоящее время прорабатывается контракт по строительству газопровода из России в Китай по западному маршруту.

Двусторонние встречи

У Путина запланированы несколько отдельных встреч с участниками форума. Первым собеседником российского президента станет председатель КНР Си Цзиньпин. Хотя подписания соглашений не предусмотрено, по словам Ушакова, предстоят обстоятельные переговоры лидеров. Отдельная встреча у Путина намечена с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Ожидается, что президент РФ проведёт беседу и с президентом Чехии Милошем Земаном. "Лидеры затронут тему недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток героизации нацизма", - прогнозирует Ушаков. Он напомнил, что "Земан неоднократно демонстрировал личную приверженность объективной трактовке истории и событий Второй мировой войны, а Чехия принадлежит к числу стран, в которых с уважением относятся к памяти павших в борьбе за освобождение Европы советских воинов и обеспечивают должный уход за воинскими захоронениями Красной Армии".

Еще одна беседа пройдет у Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Ушаков обратил внимание на тот факт, что "по итогам прошлого года товарооборот РФ и Греции увеличился на 4,6% - до 2,88 млрд долларов, в январе- феврале прирост составил 86% (до 650,6 млн долл.). Представитель Кремля отметил и увеличение туристического потока из России в Грецию - в 2016 году на 23% (до 782,5 тыс. человек; греков в Россию приехало на 8% больше - 27 тыс.). "Для поддержания этой позитивной динамики в октябре будет дан старт Годам туризма", - сообщил помощник Путина.

"Прорабатываются еще некоторые варианты (других переговоров президента РФ) и, помимо этого, предусматриваются так называемые встречи на ногах", - сказал Ушаков. Так, он не исключил короткой встречи Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя главы государств проводили переговоры меньше двух недель назад в Сочи.

Значимость мероприятия и мнения экспертов

Как отмечают специалисты, предстоящий саммит - событие незаурядное, имеющее различные перспективы. В инициативу "Один пояс - один путь", предложенную Си Цзиньпином в 2013 году, к настоящему моменту уже вложено порядка 50 млрд долларов. Объявленная цель данного замысла - создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы для реализации инвестиционных проектов, интенсификации научно- технического, инфраструктурного, гуманитарного и прочих направлений сотрудничества, укрепления экономических связей между государствами и регионами.

По словам директора Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Сергея Лузянина, помимо экономической основы за реализацией данной программы просматривается новая задача. "Речь идет о том, что поднимающийся Китай, превращающийся в сверхдержаву, предлагает через призму этой инициативы новую евразийскую и морскую геополитику, более активную, основанную на экономических новациях и обмене", - подчеркнул ученый.

Лузянин добавил, что мероприятие в Пекине носит неформальный характер и "по содержательной части напоминает некую параллельную структуру, похожую на G20 ("Большую двадцатку")". Директор ИДВ также отметил, что "Один пояс - один путь" вбирает в себя большую часть экономических резолюций десятка других международных проектов, не отменяя их, но давая возможности и перспективы для переформатирования и расширения.

В свою очередь другой российский эксперт Андрей Островский полагает, что главный вопрос, актуальный для всех участников форума, - проблема совмещения евразийской интеграции и китайской инициативы. "Возникает вопрос сопряжения проектов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Экономического пояса Шелкового пути, - считает он. - Один из главных вопросов этой конференции - то, как обе стороны будут стыковать эти проекты". Он отметил, что на форуме также будут обсуждаться "перспективы использования всеми странами-участницами поступательного роста, прежде всего китайской экономики".

Эксперты полагают, что России предстоит четко обозначить, какую выгоду она получит от Экономического пояса Шелкового пути. "Выгоды принципиальные - с помощью Китая развивать инфраструктуру российского Дальнего Востока. Кроме того, это также означает развитие европейской транзитной зоны", - убежден Островский.

Все готово к форуму

В преддверии важного мероприятия улицы Пекина приведены в праздничный вид: основные магистрали, площади и проспекты украшены вазами с цветами, транспарантами. При этом учтены требования к поддержанию общественной безопасности - в районе гостиниц, куда прибывают многочисленные участники форума, размещены усиленные патрули полиции, сотрудники спецслужб в штатском. То тут, то там можно увидеть бронированные автомобили спецназа.

Более 2,5 тыс. студентов-волонтеров выразили желание оказать помощь участникам крупного международного мероприятия. Все они прошли специальный инструктаж, способны изъясняться на иностранных языках и будут содействовать тому, чтобы от пребывания в КНР у гостей форума остались только положительные впечатления. Ведь важная установка форума - показать не только деловой, но и красивый Китай, напомнить о роли Поднебесной как одного из мировых торгово-экономических и культурных центров на протяжении столетий.