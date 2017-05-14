ЮАР не будет опротестовать решение суда по отмене соглашения с Росатомом по сооружению АЭС

ПРЕТОРИЯ, 14 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Министерство энергетики ЮАР не будет опротестовывать решение Высокого суда провинции Западный Кейп, который признал незаконным соглашения 2014 года с Росатомом, США и Южной Кореей о сотрудничестве в ядерной энергетике. Вместо этого министерство подпишет новые соглашения с указанными странами, а также с Китаем и Францией, которые изъявили желание участвовать в тендере на строительство атомных электростанций общей мощностью 9,6 ГВт.

"Я решила не опротестовывать решение суда. В июне мы начнем процесс подписания новых соглашений, который будет чистым и прозрачным. Я не хочу каждый раз оказываться в суде", - заявила в субботу вечером министр энергетики Ммамолоко Кубайи.

"Тот факт, что я принимаю решение суда, не означает, что я согласна с ним. Я не считаю, что суды должны вмешиваться в политику и работу правительства", - подчеркнула она. "Нам нужна атомная энергетика", - сказала министр.

Соглашение между министерством энергетики и Росатомом от 2014 года предусматривает стратегическое партнерство для развития атомного энергопромышленного комплекса ЮАР. В нем речь идет не только о возведении АЭС, а в целом о развитии разных областей ядерной энергетики, включая строительство многоцелевого исследовательского реактора по российской технологии, обучение местных специалистов в российских вузах, ядерную медицину. Документ вызывал резкую критику оппозиции и экологов в ЮАР, которые посчитали, что он нарушает национальное законодательство, поскольку обязывает правительство работать исключительно с Росатомом без проведения какого-либо тендера. Госкорпорация и Министерство энергетики опровергли эти утверждения.