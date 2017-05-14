Британские лейбористы в случае победы на парламентских выборах введут "налог Робин Гуда"

ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия в случае победы на всеобщих парламентских выборах введет так называемый "налог Робин Гуда", который будет распространяться на межбанковские транзакции. Об этом заявил "теневой" министр экономики Джон Макдонелл.

По его словам, подобный сбор в течение ближайших пяти лет принесет казне до £26 млрд ($33,5 млрд), устранив при этом наиболее дестабилизирующую форму спекуляции на финансовых рынках. "Следующее правительство лейбористов введет "налог Робин Гуда", чтобы обязать финансовый сектор заплатить свою справедливую долю. Тори по-прежнему заставляют платить обычных людей за (финансовый) кризис, к возникновению которого они не причастны. Все, что мы требуем, - это сделать нашу налоговую систему справедливой", - сказал Макдонелл.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.