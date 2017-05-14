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Британские лейбористы в случае победы на парламентских выборах введут "налог Робин Гуда"

Экономика и бизнес
14 мая, 1:04 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По мнению "теневого" министра экономики Джона Макдонелла, подобный сбор в течение ближайших пяти лет принесет казне около £26 млрд

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ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия в случае победы на всеобщих парламентских выборах введет так называемый "налог Робин Гуда", который будет распространяться на межбанковские транзакции. Об этом заявил "теневой" министр экономики Джон Макдонелл.

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По его словам, подобный сбор в течение ближайших пяти лет принесет казне до £26 млрд ($33,5 млрд), устранив при этом наиболее дестабилизирующую форму спекуляции на финансовых рынках. "Следующее правительство лейбористов введет "налог Робин Гуда", чтобы обязать финансовый сектор заплатить свою справедливую долю. Тори по-прежнему заставляют платить обычных людей за (финансовый) кризис, к возникновению которого они не причастны. Все, что мы требуем, - это сделать нашу налоговую систему справедливой", - сказал Макдонелл.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.

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