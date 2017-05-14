В Пекине открылся форум "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Николай Селищев, Алексей Селищев/. Международный экономический форум "Один пояс - один путь" открылся в китайской столице выступлением председателя КНР Си Цзиньпина. На открытии также выступят президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В списке "очень важных" участников - главы государств и правительств трех десятков стран, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

Всего же будут представлены более 100 государств, обсуждения будут проходить на многосторонней основе. Общее число участников превышает 1,2 тыс. человек, еще больше освещающих мероприятие журналистов.

"На расстоянии тысяч миль, на протяжении тысячелетий, древние шелковые пути формировали дух мира и сотрудничества, открытости и общего участия, взаимного узнавания и взаимной выгоды", - сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что "дух Шелкового пути стал великим вкладом в человеческую цивилизацию".

Китайская инициатива "Один пояс - один путь" имеет большое значение для всеобщего развития, поскольку фактически может рассматриваться в качестве наследия человеческой цивилизации, заявил Си Цзиньпин.

"Около 2 тыс. лет назад был открыт трансконтинентальный проход, соединяющий Азию, Европу и Африку", - отметил китайский лидер, подчеркнув, что в наше время он стал "воплощением мира и кооперации, открытости и толерантности, взаимопонимания и обоюдной выгоды". "История - наш лучший учитель, и она нам говорит: цивилизация развивается за счет открытости, сосуществование народов обеспечивается за счет их интеграции", - подчеркнул он.

По словам Си Цзиньпина, в последнее время мировому сообществу приходится решать множество проблем комплексного характера, которые требуют совместных усилий.

Идеология проекта

Концепция Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века (сокращенно - "Один пояс - один путь") была выдвинута председателем КНР в 2013 году. Этот китайский супер-проект нацелен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, а в более широком плане - на углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно- технического сотрудничества между ними. Эксперты отмечают первостепенную важность этой инициативы для самого Китая. Его внешние рынки сокращаются, что существенно ограничивает производственную сферу второй экономики мира.

Китай - заинтересованный сторонник продолжения и расширения процессов глобализации, о чем неоднократно говорили руководители страны. Объем инвестиций КНР в зарубежные страны в ближайшие пять лет может достичь 600-800 млрд долларов. Подчеркивается, что значительная часть этих инвестиций пойдет в страны Экономического пояса Шелкового пути.

Россия - первостепенный участник

"Наш президент вместе с председателем КНР и генеральным секретарем ООН выступит на церемонии открытия форума. Имеется в виду, что Владимир Владимирович представит российское видение перспектив развития экономического развития на евразийском континенте. Он предложит ряд конкретных инициатив по выстраиванию кратчайших рентабельных и эффективных транспортных маршрутов через территорию России и Евразийского экономического союза по доставке грузов на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана", - сказал на встрече с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Для России, отметил Ушаков, наиболее актуальный аспект - совмещение проектов евразийской интеграции с китайским проектом Шелкового пути. Глава российского государства в ходе форума предложит его участникам войти в проект азиатского энергетического кольца. Данный вопрос будет рассматриваться в ходе одного из круглых столов, который состоится во второй день форума, 15 мая.

По его словам, Путин также предложит инициативы по сопряжению разнообразных интеграционных процессов, идущих в Европе и Азии, на основе универсальных принципов и норм ВТО. Кроме того, будет отмечена необходимость обеспечения безопасности и стабильности как важного условия для расширения торгово-экономического взаимодействия при развитии интеграционных процессов.

Насыщенная повестка

В ходе форума пройдет ряд круглых столов с участием руководителей государств. Планируются и важные двусторонние встречи. По традиции будет совместное фотографирование основных участников. На сегодня запланирован прием от имени председателя КНР с супругой, а также гала-концерт.

Из России в Китай прилетели вице-премьер Игорь Шувалов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. В Пекине будут также представители российского бизнеса - глава РЖД Олег Белозеров, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, председатель наблюдательного совета "Базового элемента" Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, владелец Volga grоup Геннадий Тимченко, председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон и другие. У них намечена собственная программа встреч и переговоров, брифингов для журналистов.