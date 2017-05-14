Соколов: Каир официально не отказывался от специалистов РФ в аэропортах Египта

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Российская сторона не располагает официальными данными о том, что Каир выступил против присутствия специалистов РФ по авиабезопасности в аэропортах Египта, сообщил в воскресенье глава Минтранса России Максим Соколов.
"У меня нет официальной информации о том, что Каир выступает против присутствия наших специалистов", - сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время глава Минтранса заявил, что египетская сторона в мае не приглашала российских специалистов для проверки аэропортов. "Приглашения не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Есть "дорожная карта", которую мы вместе с нашими египетскими коллегами должны выполнять. Одним из условий является подписание соответствующего межправительственного соглашения, где эти вопросы проговорены", - добавил Соколов.
Ранее официальный представитель министерства гражданской авиации Египта Абдель Карим Басем сообщил, что Египет не отказывается от предложений Москвы, выдвигаемых в контексте ожидаемого восстановления авиасообщения между двумя государствами. Он также опроверг утверждения о приглашении российских экспертов для ознакомления с принимаемыми мерами безопасности с целью скорейшего возобновления авиасообщения.