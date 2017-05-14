Путин: застой в глобальном развитии нужно преодолеть через отказ от воинственной риторики

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым для различных стран отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии.

Выступая на Международном форуме "Один пояс - один путь", глава российского государства назвал терроризм и застарелые региональные конфликты серьезными угрозами. "Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию", - заявил Путин. По его мнению, "в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем". "Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", - убежден он.