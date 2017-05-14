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Си Цзиньпин: Китай дополнительно направит в Фонд Шелкового пути $14,5 млрд

Экономика и бизнес
14 мая, 5:22 UTC+3 ПЕКИН Андрей Кириллов, Алексей Селищев

Также лидер КНР предложил китайским банкам предоставить около $55 млрд на поддержку сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев/. Китай дополнительно направит в Фонд Шелкового пути 100 млрд юаней ($14,5 млрд). Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

Лидер КНР также предложил китайским банкам предоставить 380 млрд юаней (примерно $55 млрд) на поддержку сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Китай, отметил председатель КНР, будет работать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Банком БРИКС и другими банками по развитию этого проекта.

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