"Газпром" до конца года планирует подписать условия поставки газа в КНР

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. "Газпром" до конца года планирует подписать с КНР основные условия поставки газа из районов Дальнего Востока в качестве развития проекта "Сила Сибири". Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.
"У нас есть договоренность в отношении того, что мы в качестве развития проекта "Сила Сибири" начинаем работу по изучению возможности поставок трубопроводного газа в Китай из районов Дальнего Востока", - сказал он. По словам Миллера, "проведены предварительные технико-экономические обоснования, которые показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость проекта, определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы - это район Дальнереченска".
"С середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим переговорам по поставкам газа из районов Дальнего Востока, до конца 2017 года планируем подписать основные (документы) поставки газа", - отметил глава "Газпрома", добавив, что документ будет носить юридически обязывающий характер.
Миллер напомнил, что в рамках проекта "Сила Сибири" на данный момент у "Газпрома" есть подписанный с Китаем контракт на 30 лет на поставку 38 млрд кубометров газа.