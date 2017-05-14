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Работы по строительству "Силы Сибири" идут с опережением графика

Экономика и бизнес
14 мая, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

На данный момент подготовлена трасса расстоянием более 1800 км, построено более 740 км газопровода

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода "Сила Сибири" ведутся с опережением графика, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы успешно продвигаемся в реализации проекта "Сила Сибири", даже работаем с небольшим опережением графика. В настоящее время подготовлена трасса расстоянием более 1800 км, построено более 740 км газопровода, 1000 км трубы сварено в нитку. 11 мая на российско-китайской границе открылся пункт под реализацию проекта строительства перехода под рекой Амур", - сказал Миллер.

Ранее 14 мая Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" приступит к коммерческим переговорам с КНР по поставкам газа из районов Дальнего Востока в середине текущего года. Подписать основной документ с условиями, который будет носить юридически обязывающий характер, планируется до конца года. 

"Сила Сибири" - одна из крупнейших газовых магистралей России. Газопровод протяженностью около 4 тыс. км и проектной мощностью 38 млрд кубометров газа в год соединит месторождения в Иркутской области и Якутии с Амурским газоперерабатывающим заводом. Оттуда газ направят в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай. На данный момент у "Газпрома" есть подписанный с КНР контракт на 30 лет на поставку 38 млрд кубических метров газа.

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Миллер, Алексей Борисович
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