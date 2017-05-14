Силуанов призвал международные банки развития к совместным инвестициям в проекты РФ

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал международные финансовые институты совместно инвестировать в российские инфраструктурные проекты. Об этом министр сообщил, выступая на форуме "Шелковый путь".

"Если мы говорим о развитии инфраструктуры, то подразумеваем, что те вложения которые мы ждем от инвесторов, должны быть окупаемы. Что для этого нужно? В первую очередь, нужно аккумулирование финансовых ресурсов. Мы считаем, что это должны быть международные финансовые организации", - сказал министр. Россия совместно с китайскими и другими партнерами создала несколько международных финансовых институтов развития - АБИИ, Новый банк развития БРИКС, напомнил Силуанов.

"Мы должны объединить усилия в привлечении финансирования", - подчеркнул министр.