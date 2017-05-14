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Путин: товарооборот между РФ и Грецией за январь-февраль вырос на 80%

Экономика и бизнес
14 мая, 11:06 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Президент России также отметил увеличение товарооборота со странами Евросоюза на 43%

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отмечает значительный рост товарооборота между Россией и Грецией - на 80% за первые два месяца 2017 года.

"Позитивные некоторые тенденции есть, они касаются и объема товарооборота, он увеличился за прошлый год на четыре с лишним процента. А за первые два месяца этого года - на 80%. Со странами Евросоюза в целом у нас увеличение на 43% товарооборота", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Путин отметил, что на повестке дня у России и Греции хорошие двусторонние проекты, "которые, к сожалению, пока находятся в замороженном состоянии, но имеют хорошие перспективы развития".

Со своей стороны, Ципрас сказал, что прогресс, достигнутый в российско-греческих отношениях, значительный, но остается много открытых вопросов, которые необходимо обсудить. "Наиболее важно - это обсуждение наших позитивных тенденций в двустороннем товарообороте и в целом ситуации в регионе", - считает Ципрас.

Премьер Греции сообщил, что растет поток российских туристов в Грецию. Большую роль в этом играет смешанная российско-греческая комиссия. "Очень важно, что наше министерство действует в рамках традиции увеличения, расширения российско-греческих отношений, потому что это является базой для российско-греческого сотрудничества", - сказал Ципрас.

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