Новак встретится с представителями Саудовской Аравии в рамках форума в Пекине

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак встретится с представителями Саудовской Аравии в рамках форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

"У нас будет сегодня вечером встреча", - сказал министр, отвевая на соответствующий вопрос.