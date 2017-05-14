Новак встретится с представителями Саудовской Аравии в рамках форума в Пекине

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак встретится с представителями Саудовской Аравии в рамках форума "Один пояс - один путь" в Пекине.
"У нас будет сегодня вечером встреча", - сказал министр, отвевая на соответствующий вопрос.