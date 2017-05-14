"Новатэк" примет участие в аукционе по Гыданскому газовому месторождению в ЯНАО

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. "Новатэк" планирует принять участие в аукционе на право разработки Гыданского газового месторождения в ЯНАО. Об этом сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"Да, участвовать в аукционе на разработку мы будем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.