Замглавы МЭР: новая инициатива Путина позволит сократить издержки на торговлю

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина об упрощении торговли на евразийском пространстве позволит резко сократить расходы на оформление документов в торговле между странами участниками нового партнерства, заявил ТАСС заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский.
Ранее на международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине Путин предложил создать такое партнерство на базе ряда существующих организаций, включая ЕврАзЭС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Путин приветствовал участие стран Европейского Союза в новом партнерстве.
"Евразийское соглашение о содействии торговле, о котором говорил президент России, могло бы создать наиболее благоприятные условия для движения товаров", - заявил Воскресенский.
В настоящее время по экспертным оценкам, расходы на оформление документов в международной торговле составляют от 3,5 до 7% от стоимости товара. Для сокращения таких издержек было разработано Соглашение о содействии торговле в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которое вступило в силу 22 февраля 2017 года. К настоящему моменту к нему присоединялось 118 стран.
По словам Воскресенского, в рамках инициативы Путина можно было бы развить отдельные элементы соглашения ВТО, в частности, договориться о более высокой степени транспарентности законодательства, зеленых коридорах для компаний, которые имеют хорошую историю сотрудничества с таможенными органами, установить конкретные сроки для прохождения грузов через границы и систему одного окна на границах.
"Это небольшие усилия, которые могут дать серьезное сокращение расходов на торговлю", - отметил Воскресенский.